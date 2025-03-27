Саміт у Парижі: які рішення ухвалили лідери для підтримки України

Саміт "коаліції охочих" / © Associated Press

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У Парижі 27 березня відбувся саміт “коаліції охочих”. Участь у зустрічі взяли представники 31 країни, зокрема президент України Володимир Зеленський, а також президенти Європейської ради та Європейської комісії та генеральний секретар НАТО.

Піч час зустрічі присутні обговорили низку важливих питань щодо оборони та підтримки України під час війни. Зокрема, йшлося про механізми стримування російської агресії та досягнення справедливого та тривалого миру.

Про що домовилися політики під час саміту – читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Зняття санкцій з Росії

Франція не збирається підтримувати скасування санкцій проти Росії з боку Європейського союзу.

Як заявив президент Франції Емманюель Макрон, концепція Сполучених Штатів "мир через силу", яку він підтримує, не передбачає зняття санкцій з російських агресорів до того, як щось буде отримано або перевірено.

Глава держави підкреслив, що Україна, яка зазнала нападу, “вже зробила жест щодо прийняття безумовного 30-денного припинення вогню, натомість з іншого боку – агресор, який висуває умови та навіть не прийняв цього”.

За словами французького президента, питання про зняття обмежень з Росії буде порушено "свого часу" у процесі встановлення міцного і тривалого миру в Україні.

Також, Емманюель Макрон зауважив, що “коаліція охочих” планує зберегти економічний тиск на тіньовий флот РФ та деякі її промислові потужності.

“Сили стримування”

Делегація військових Британії та Франції вирушить до України для розроблення формату майбутньої української армії.

За словами Макрона, міністри закордонних справ “коаліції охочих” мають за три тижні підготувати пропозиції щодо того, як можна було б контролювати припинення вогню.

Президент Франції зауважив, що план про відправлення до України "сил стримування" ще перебуває на етапі планування, але це не будуть миротворчі сили.

Кілька держав візьмуть участь у місії, але війська не будуть розміщені на лінії зіткнення, натомість розгорнуті в "стратегічних районах".

Макрон заявив, що проведе обговорення з військовими лідерами щодо розміщення сил (морських, сухопутних, повітряних).

"Нічого не виключено", – додав він.

Читайте також Дата публікації 14:27, 26.03.25 Категорія Політика Кількість переглядів 4300 Рютте пригрозив Путіну: деталі Автор публікації Олена Капнік

Зі свого боку, Хорватія категорично відмовляється відправляти своїх військових до України. Президент країни Зоран Міланович заявив, що цього не станеться за будь-яких умов.

А Греція висуває три умови, за яких доєднається до участі у міжнародних миротворчих силах в Україні.

Скільки військових можуть направити до України

Франція вивчає можливість розміщення миротворчих сил у центральній Україні, зокрема вздовж річки Дніпро, повідомляє The Associated Press.

Джерело видання повідомило, що війська "коаліції охочих" можуть діяти в тилу, але розглядаються й інші варіанти – на заході України чи у сусідніх країнах.

За оцінками британців, чисельність контингенту може становити від 10 до 30 тисяч військових.

Заморожені активи РФ

Наразі Європа не має юридичного права використовувати заморожені російські активи.

Як зазначив Емманюель Макрон, це питання можна переглянути після укладення мирної угоди.

Він вважає, що заморожені російські кошти цілком можуть бути спрямовані на подолання наслідків війни.

“Чи варто ці активи вкладати у фонд для врегулювання конфлікту, який спричинила Росія – це велика руйнація для України. Цілком зрозуміло, що вона повинна сприяти зусиллям з відновлення, які будуть частиною дискусій після мирних угод”, ­– сказав французький лідер.

“Прискорювачі мирного процесу”

Президент Володимир Зеленський вважає, що рішення, які зараз ухвалюють США, можуть вплинути на закінчення війни, а також, що Америка “дуже важлива” для України.

Зокрема, він назвав США, Велику Британію та Францію “прискорювачами” мирного процесу.

Також Зеленський додав, що Росія намагається розділити Європу та США.

“Ми хочемо, щоб Америка була сильнішою. Нам це потрібно”, – наголосив він.

Також український лідер повідомив, що на переговорах про мир в Україні Європу представлятимуть Франція та Велика Британія.

Нагадаємо, попередня зустріч “коаліції охочих” відбулася 15 березня. Її організував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у форматі онлайн.

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