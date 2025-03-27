"Це не на один-два роки": експерт про розміщення європейського контингенту в Україні

На територію України можуть бути введені європейські війська.

Після досягнення перемоги буде вибудувана спільна система безпеки й оборони. Це політика, яка визначатиметься на десятиліття.

Про це в ефірі "Ми Україна" сказав експерт Дмитро Левусь.

Він наголосив, що цей сценарій є найбільш реальним у випадку, якщо Росія нікуди не подінеться. Щобільше, кордон з РФ величезний, тож для стримування знадобляться значні ресурси.

"Це не на один і не на два роки. Це політика, яка вибудовуватиметься на десятиліття. А враховуючи те, що цей кордон має значну протяжність, природно, що йдеться не про якісь символічні сили у вигляді двох рот", — пояснив політолог-міжнародник Дмитро Левусь.

Слід прийняти ці зміни, додає він, які відбуваються просто зараз.

Раніше президент Фінляндії Олександр Стубб не вважає за доцільне для Фінляндії відправляти війська в Україну для спостереження за початковим припиненням вогню. Це може статися після досягнення миру.

Читайте також: