Washington Post про план Європи щодо миротворців в Україні: скільки військ може прибути

За інформацією видання, європейці планують відправити війська для підтримки перемир'я в Україні, але хочуть сприяння США.

Європейські лідери розробляють стратегію відправлення військ до України згідно з майбутньою угодою про припинення вогню.

Про це пише The Washington Post.

У виданні зазначають, що перспектива розміщення європейських військ в Україні набула популярності серед європейських лідерів, оскільки адміністрація Трампа швидко просувається до безпосередніх переговорів з Москвою.

У той час як Вашингтон відкидає можливість розміщення американських військ в Україні, європейські чиновники кажуть, що команда Трампа не виключає перспективи підтримки європейських сил — і запитує, яка підтримка від США може знадобитися.

Згідно з останньою інформацією, сили "заспокоєння" або "стримування" складатимуться з кількох бригад, можливо, від 25 000 до 30 000 військовослужбовців, які не будуть розміщені вздовж лінії зіткнення, але будуть готові демонструвати силу, якщо російські війська захочуть знову розпочати війну. Військові можуть бути підтримані більшими силами з-поза меж України, якщо їм знадобиться наростити сили та швидко рухатися.

Франція розвинула військове планування більше, ніж інші, і, за оцінками, могла б направити близько 10 000 військових. Інші європейські союзники поки що мають менш чіткі плани.

"Європейські лідери тихо обговорювали війська в Україні протягом місяців, але ще не розробили конкретний план, причому деякі країни вагаються щодо введення військ або просування вперед без більшої ясності від Сполучених Штатів щодо їхніх намірів стосовно України", – зазначають у WP.

Інше ключове питання для європейців – як відповісти, якщо Росія атакує ці сили. Одна з пропозицій стосувалася положення про взаємну оборону між країнами, які беруть участь у європейській коаліції. Для багатьох європейських держав розгортання також вимагало б державної підтримки всередині країни та залучення вже вичерпаних військових ресурсів.

У деяких країнах, таких як Польща або Німеччина, наближаються вибори, і там остерігаються робити серйозні кроки в той час, коли війна Росії в Україні стала більш політизованою. Дехто також хвилювався щодо ризику без більшої участі США.

Західний дипломат описав переговори з американцями досі як гру, коли кожна сторона чекає, поки інша покаже свої карти, перш ніж оголосити, які ресурси вони можуть виділити.

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Інші вважають, що цей план дасть європейцям ключ до формування переговорів і заблокує Трампа, оскільки він не захоче мати вигляд слабкого, якщо росіяни атакують європейські сили і його угода зазнає краху.

"Якщо на них нападуть (росіяни – Ред.), а Трамп нічого не зробить, для нього це матиме такий поганий вигляд", — сказав західний чиновник.

Нагадаємо, прем'єр Великої Британії заявив про готовність відправити миротворців до України. Натомість прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не буде відправляти своїх військових до України.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон ініціював екстрений саміт європейських лідерів для обговорення ситуації щодо безпеки в Європі.

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