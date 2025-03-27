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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Чи відправить Хорватія своїх військових до України: президент дав чітку відповідь

Зоран Міланович заявив, що «жоден хорватський військовий не ступить на українську землю».

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Президент Хорватії Зоран Міланович

Президент Хорватії Зоран Міланович / © Associated Press

Хорватія категорично відмовляється відправляти своїх військових до України. Хорватські солдати не братимуть участі у європейському контингенті військових за будь-яких умов.

Про це 27 березня заявив президент Хорватії Зоран Міланович, якого цитує Le Figaro.

Міланович заявив, що жоден хорватський військовий не ступить на українську землю.

«Жоден хорватський солдат не поїде до України за жодних домовленостей — це повністю виключено», — підкреслив президент.

Заява Мілановича пролунала на тлі перебування прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича в Парижі, де обговорювалася можливість європейського військового контингенту в межах майбутньої мирної угоди з Росією.

«Я йшов на вибори з цією позицією, і це мій обов’язок перед тими, хто довірив мені свій голос», — додав Міланович.

Le Figaro також зазначає, що Міланович був переобраний у січні цього року. І від того часу хорватський президент регулярно стикається з критикою опонентів за свої політичні погляди.

Раніше міністерство закордонних справ Китаю спростувало інформацію про те, що представники КНР обговорюють участь країни у миротворчій місії в Україні після завершення війни.

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