Чи відправить Хорватія своїх військових до України: президент дав чітку відповідь

Президент Хорватії Зоран Міланович / © Associated Press

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Хорватія категорично відмовляється відправляти своїх військових до України. Хорватські солдати не братимуть участі у європейському контингенті військових за будь-яких умов.

Про це 27 березня заявив президент Хорватії Зоран Міланович, якого цитує Le Figaro.

Міланович заявив, що жоден хорватський військовий не ступить на українську землю.

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«Жоден хорватський солдат не поїде до України за жодних домовленостей — це повністю виключено», — підкреслив президент.

Заява Мілановича пролунала на тлі перебування прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича в Парижі, де обговорювалася можливість європейського військового контингенту в межах майбутньої мирної угоди з Росією.

«Я йшов на вибори з цією позицією, і це мій обов’язок перед тими, хто довірив мені свій голос», — додав Міланович.

Le Figaro також зазначає, що Міланович був переобраний у січні цього року. І від того часу хорватський президент регулярно стикається з критикою опонентів за свої політичні погляди.

Раніше міністерство закордонних справ Китаю спростувало інформацію про те, що представники КНР обговорюють участь країни у миротворчій місії в Україні після завершення війни.