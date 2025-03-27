- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 296
- Час на прочитання
- 1 хв
Скасування санкцій проти РФ “не на часі” — Макрон
Одностайним рішенням “коаліція охочих” вирішила продовжити економічний тиск на Росію.
“Коаліція охочих” під час саміту у Парижі 27 березня “одностайно вирішила”, що наразі зарано говорити про будь-яке скасування санкцій проти Росії.
Про це пише Sky News з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона.
“Зараз не на часі скасовувати санкції у будь-який спосіб. Їх неможливо скасувати, поки не встановиться мир”, — заявив він.
Макрон додав, що “коаліція охочих” має намір також “зберегти економічний тиск на тіньовий флот РФ та деякі промислові потужності”.
“Ми залишатимемося мобілізованими в цьому питанні”, — наголосив Макрон.
Нагадаємо, ЄС висунув головну умову для зняття санкцій з Росії. Позиція Брюсселя чітко демонструє, що поступок Кремлю не буде без реальних дій з боку Росії.