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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Скасування санкцій проти РФ “не на часі” — Макрон

Одностайним рішенням “коаліція охочих” вирішила продовжити економічний тиск на Росію.

Автор публікації
Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

“Коаліція охочих” під час саміту у Парижі 27 березня “одностайно вирішила”, що наразі зарано говорити про будь-яке скасування санкцій проти Росії.

Про це пише Sky News з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона.

“Зараз не на часі скасовувати санкції у будь-який спосіб. Їх неможливо скасувати, поки не встановиться мир”, — заявив він.

Макрон додав, що “коаліція охочих” має намір також “зберегти економічний тиск на тіньовий флот РФ та деякі промислові потужності”.

“Ми залишатимемося мобілізованими в цьому питанні”, — наголосив Макрон.

Нагадаємо, ЄС висунув головну умову для зняття санкцій з Росії. Позиція Брюсселя чітко демонструє, що поступок Кремлю не буде без реальних дій з боку Росії.

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