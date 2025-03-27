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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
294
Время на прочтение
1 мин

Отмена санкций против РФ "не ко времеми" Макрон

Единодушным решением "коалиция желающих" решила продолжить экономическое давление на Россию.

Автор публикации
Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

“Коалиция желающих” во время саммита в Париже 27 марта единогласно решила, что пока рано говорить о любой отмене санкций против России.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

"Сейчас не время отменять санкции любым способом. Их невозможно отменить, пока не установится мир", — заявил он.

Макрон добавил, что "коалиция желающих" намерена также "сохранить экономическое давление на теневой флот РФ и некоторые промышленные мощности".

"Мы будем оставаться мобилизованными в этом вопросе", — подчеркнул Макрон.

Напомним, ЕС выдвинул главное условие по снятию санкций с России. Позиция Брюсселя ясно демонстрирует, что уступок Кремлю не будет без реальных действий со стороны России.

Дата публикации
Количество просмотров
294
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