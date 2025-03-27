Почему санкции оставляют России силы воевать: выводы The Economist

Некоторые геополитические эксперты предполагают, что если США ослабят или снимут санкции против России, а Европа оставит их в силе, это не повлияет на РФ. Санкции стали вторым важнейшим инструментом поддержки Украины после снабжения оружием.

Об этом пишет Economist.

"Европа, которая точно будет оппонировать такое решение, имеет значительно более сильные карты на руках: ее санкции в разы мощнее американских, и этот инструмент следует использовать", — отмечают журналисты.

Однако некоторые геополитики считают, что это не имеет большого значения. По их словам, больше всего Россия хочет получить доступ к американским технологиям, валюте и платежным сетям.

"Но наш анализ показывает, что это не так. Без Европы на стороне российской торговли доступ к платежным системам и иностранные инвестиции в Россию будут оставаться слишком ограниченными", — считает медиа.

К примеру, торговля между Россией и Штатами еще до полномасштабного вторжения россиян в Украину составляла 35 миллиардов долларов. Сейчас ее объемы в десять раз меньше, а после снятия санкций вряд ли существенно возрастут.

А вот объемы торговли между Россией и ЕС в 2021 году составляли $305 миллиардов – и упали в шесть раз.

Не изменит отмены санкций и ситуации с продажей российских нефти и газа. Россияне научились их обходить ― и в последнее время продавали по 3,5 млн баррелей нефти в сутки, что больше показателя 2021 года.

The Economist пишет, что второй сферой, где Россия надеется на прогресс, – международные платежи. Исключение ее банков из крупных сетей кредитных карт Mastercard и Visa и системы SWIFT повлекло за собой трение в ее отношениях за рубежом.

Такие меры, например, препятствуют российским фирмам репатриировать валюту из Китая и Индии, главных покупателей ослабляющей рубль российской нефти. Они также блокируют доступ России к 274 млрд евро активов, принадлежащих Центральному банку и хранящихся на Западе.

Напомним, в последние дни президентства Джо Байдена США ввели крупнейший на сегодняшний день пакет санкций против российской нефти. Цель – разрушить финансовые потоки, используемые Кремлем для войны в Украине. Но у России нашли способы обойти санкции. Среди них – смешение нелегальной нефти в резервуарах и ее передача между санкционированными и несанкционированными судами.

Ранее введенные ограничения вместе с ценовым потолком в $60 за баррель не смогли нанести решающий удар по российской экономике. Россия создала теневой флот из устаревших танкеров, не зависящих от западного финансирования или страхования. Таким образом, Кремль сохранил объемы поставок нефти, которые направлялись в Китай и Индию.

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