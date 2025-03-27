Атака на "Энгельс-2": Генштаб сообщил, что уничтожено

На аэродроме "Энгельс-2" были уничтожены российские ракеты, которыми враг планировал атаковать Украину в течение марта-апреля.

Из-за удара по российскому военному аэродрому "Энгельс-2" 20 марта враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе акцентировали, что уничтоженные российские ракеты были рассчитаны для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля.

А из-за ударов по местам хранения авиационного горючего были уничтожены значительные его запасы. Это негативно влияет на возможность россиян обеспечивать боевые действия.

Напомним, в ночь на 20 марта Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Энгельс-2" в Саратовской области РФ. Был зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.