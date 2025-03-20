ВСУ мощно ударили по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области

Этот военный объект захватчики активно используют для атак по Украине.

В ночь на четверг, 20 марта, украинские Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области РФ. В районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Этот военный объект используется авиацией оккупантов, в частности, для нанесения ракетных ударов по территории Украины и террористических атак против мирного населения", — говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что Силы обороны обладают детальной информацией о стратегических объектах российских оккупантов, соблюдают нормы международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население и прекратить вооруженную агрессию РФ против Украины.

Как сообщалось, в эту ночь произошла атака БпЛА на Саратовскую область. В частности, спутниковые снимки показывают, что россияне лишились ракет, в том числе Х-101.

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