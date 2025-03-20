В Украине могут изменить правила ввоза подержанных автомобилей: что известно

Законопроект, предусматривающий изменения в законы "О транспорте" и "О дорожном движении".

В Украине планируют ввести новые правила ввоза подержанных автомобилей. Новый законопроект предусматривает замену сертификации экологических стандартов ЕВРО на обязательное техническое освидетельствование.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Законопроект, предусматривающий изменения в законы "О транспорте" и "О дорожном движении". Одной из главных новаций станет обязательный техосмотр для каждого импортируемого подержанного автомобиля перед первой регистрацией. После проверки будет выдаваться протокол технического состояния или акт несоответствия. Технический контроль определяет, можно ли допускать автомобиль к эксплуатации.

Законопроект также вводит фактический запрет на ввоз машин старше 20 лет, за исключением ретроавтомобилей, подпадающих под закон "О вывозе, ввозе и возврате культурных ценностей".

Целью этих изменений является улучшение экологической ситуации и повышение безопасности на дорогах. Считается, что технический осмотр является более эффективным способом контроля состояния автомобилей по сравнению с сертификацией. Однако отказ от сертификации может усложнить интеграцию европейских стандартов, что повлияет на цену импортных автомобилей.

Законопроект еще предстоит обсудить в Верховной Раде, но если его утвердят, новые правила могут быть введены в ближайшее время. Это также изменит рынок импортируемых подержанных авто: покупателям придется учитывать не только таможенные пошлины, но и дополнительные расходы на техосмотр и устранение неисправностей перед регистрацией.

Напомним, в Украине водители могут получить штрафы за нарушение других автовладельцев.

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