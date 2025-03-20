Почему не стоит глушить двигатель сразу после поездки: опытные водители объяснили

Особенно важно избегать резкого выключения двигателя после интенсивной езды, например, после скоростного движения, буксовки в грязи или преодоления крутых подъемов.

При работе автомобиля двигатель и турбина нагреваются до высоких температур. Если резко заглушить мотор, циркуляция масла прекращается и горячие детали охлаждаются неравномерно. Это может привести к деформации металла из-за температурных перепадов, закоксовки масляных каналов и ускоренного износа турбокомпрессора и подшипников. Даже короткая пауза в 30-60 секунд позволяет маслу отвести остаточное тепло и снизить нагрузку на важные узлы.

Об этом пишет Автопилот.

Для бензиновых автомобилей без турбины это тоже актуально. Если после длительной поездки или движения в жару сразу отключить двигатель, система охлаждения не успеет стабилизировать температуру, и антифриз в блоке цилиндров может закипеть. Это повышает риск перегрева и появления трещин в головке блока. Следует подождать одну-две минуты, чтобы температура двигателя нормализовалась. В городских условиях, где трудно найти время для паузы, перед остановкой следует постепенно снижать обороты, переключаясь на нейтральный ход и двигаясь по накату.

Нажимайте на газ перед выключением двигателя, как это делают некоторые водители, вредно для современных моторов. Это только повышает нагрузку и ускоряет износ деталей.

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Особенно важно избегать резкого выключения двигателя после интенсивной езды, например, после скоростного движения, буксовки в грязи или преодоления крутых подъемов. В таких случаях мотор требует больше времени для охлаждения.

Соблюдение этого простого правила поможет продлить срок службы двигателя. Это защитит не только мотор, но и турбину, сажевый фильтр и другие дорогостоящие узлы, а также позволит избежать лишних затрат на ремонт.

Напомним, опытный перекупщик назвал пробег, с которым нельзя покупать подержанный автомобиль.

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