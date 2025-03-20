Украина может стать членом ЕС до 2030 года: президент Литвы назвал условие

Украина может опередить страны Западных Балкан во вступлении в Евросоюз.

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что Украина может стать членом Евросоюза до 2030 года, если успеет выполнить все требования блока.

Об этом Науседа заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Президент Литвы отметил, что временные рамки вступления Украины в ЕС зависят от "желания и преданности" Киева.

"Я думаю, если Украина сможет завершить этот процесс в этом году, а Западные Балканы позже, тогда все возможно. Это зависит от желания и преданности. И я вижу, что преданность наших украинских друзей очень высока. То же касается стран Западных Балкан. Но увидим, чем все закончится в Украине", – сказал литовский лидер.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет членом ЕС в 2030 году. По словам чиновницы, это фактически уже принятое решение.