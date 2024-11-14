Когда Украина вступит в ЕС: прогноз посла

Дипломат рассказала о трех аспектах, которые имеет процесс вступления Украины в Евросоюз.

Украина вступит в Евросоюз до конца декады, несмотря на то что война может не закончиться до конца 2024 года.

Такое мнение посол ЕС в Украине Катарина Матернова выразила во время мероприятия NV "Украина 2050. Диалоги о будущем".

"Война не завершится в этом году, и я все еще прогнозирую, что до конца декады (Украина вступит в ЕС – ред.), что является прогнозом, сделанным нынешним президентом Евросовета Шарлем Мишелем, так что у меня есть подтверждение этой оценки", – сказала дипломат.

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Матернова обратила внимание, что процесс вступления Украины в Евросоюз имеет три аспекта: война, "техническая часть" (сами переговоры о вступлении) и "политическая часть" (ратификация всеми странами-членами – национальными парламентами или исполнительной властью).

Посол акцентировала, что расширение ЕС за пределы нынешних 27 государств-членов – это сложный процесс, невозможный без реформы всей системы. И для этого будут проведены изменения в принятии решений. Дипломат объяснила, что не все вызовы вступления Украины стоят перед государством. Часть вызовов должен преодолеть сам ЕС.

В этом контексте Матернова обратила внимание на усиление позиций праворадикальных политсил во многих европейских странах, что может усилить изоляционные тенденции.

Напомним, в октябре еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи заявил, что Украина может стать членом ЕС в течение пяти следующих лет, если будут выполнены все необходимые реформы.

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