Коли Україна вступить до ЄС: прогноз пані посла

Дипломатка розповіла про три аспекти, які має процес вступу України до Євросоюзу.

Україна вступить до Євросоюзу до кінця декади, незважаючи на те, що війна може не закінчитися до кінця 2024 року.

Таку думку пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова висловила під час заходу NV "Україна 2050. Діалоги про майбутнє".

"Війна не завершиться цього року, і я все ще прогнозую, що до кінця декади (Україна вступить до ЄС – ред.), що є прогнозом, зробленим нинішнім президентом Євроради Шарлем Мішелем, так що в мене є підтвердження цієї оцінки", – сказала дипломатка.

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Матернова звернула увагу, що процес вступу України до Євросоюзу має три аспекти: війна, "технічна частина" (самі переговори про вступ) і "політична частина" (ратифікація усіма країнами-членами – національними парламентами або виконавчою владою).

Пані посол акцентувала, що розширення ЄС за межі нинішніх 27 держав-членів – це складний процес, неможлиий без реформи усієї системи. І задля цього будуть проведені зміни в ухваленні рішень. Дипломатка пояснила, що не всі виклики вступу України стоять саме перед державою. Натомість частину викликів повинен подолати сам ЄС.

У цьому контексті Матернова звернула увагу на посилення позицій праворадикальних політсил у багатьох європейських країнах, що може посилити ізоляціоністські тенденції.

Нагадаємо, у жовтні єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї заявив, що Україна може стати членом ЄС протягом п'яти наступних років, якщо будуть виконані усі необхідні реформи.

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