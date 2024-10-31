Коли Україна може стати членом ЄС: єврокомісар назвав термін

Вступ держави до Євросоюзу можливий до кінця наступного мандата Європейської комісії.

Україна може стати членом Євросоюзу протягом п'яти наступних років, якщо будуть виконані усі необхідні реформи.

Про це єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї заявив на пресконференції 30 жовтня.

Як зазначив єврокомісар, для України, Молдови та країн Західних Балкан були створені додаткові інструменти, щоб "допомогти їм прискорити проведення реформ".

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"Ці інструменти називаються "План зростання", "План України", залежно від країни. І за допомогою цього плану ми уможливили для Західних Балкан, Молдови, а також для України завершити реформи, щоб усе підготувати і стати членом ЄС до кінця наступного мандата Європейської комісії", – розповів Варгеї.

Зауважимо, мандат нової Єврокомісії матиме повноваження до кінця 2029 року.

До слова, у вересні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що мета держави – не пізніше кінця 2025 року бути готовими до вступу до ЄС.

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