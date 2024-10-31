Чому Польща не передала Україні обіцяні МіГ-29: заява Зеленського

Україна домовилася з колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про направлення до Польщі літаків Альянсу, щоб Варшава змогла передати Києву старі винищувачі МіГ-29.

Про це завив президент Володимир Зеленський на прес-конференції на Закарпатті.

Зі слів президента, цього не зробили.

"Це літаки НАТО. Ми дуже хотіли отримати МіГи від Польщі, але вони нам не могли передати, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, як у наших балтійських друзів", - сказав він.

"Ми домовилися про це. І що після цього? Чи дала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так. Чи об'єдналися навколо Польщі інші країни і сказали: так ми сусіди, ми будемо збивати і літаками, і ППО? Ні. Коли вони вирішили МіГами не збивати ці ракети, ми попросили, так передайте нам МіГи, вони будуть у нас стояти десь на Західній Україні і будуть збивати", - додав він.

Раніше стало відомо, що Польща готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29, якщо союзники по НАТО забезпечать захист її повітряного простору до надходження нових літаків.