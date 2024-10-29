Польща може віддати свої винищувачі Україні за однієї умови: що сказав Дуда

Польща готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29, якщо союзники по НАТО забезпечать захист її повітряного простору до надходження нових літаків.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда в ефірі Radio Zet, зазначивши, що країна вже висловила готовність підтримати Україну за певних умов безпеки.

"...Коли західні літаки, принаймні тимчасово, захищатимуть польське небо, і нам це буде гарантовано, а незабаром ми отримаємо літаки, на яких літатимуть наші пілоти, і це зміцнить нашу ситуацію", - додав президент Польщі.

Окрім цього, Хорватія також планує передати Україні значну військову допомогу до кінця року. Хорватія планує придбати до 50 танків Leopard 2A8 у Німеччині для заміни своїх радянських танків, які надалі будуть передані Україні.