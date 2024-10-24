Польща може передати Україні власні винищувачі МіГ-29, але є умова

Сусідня Польща зможе передати власні винищувачі МіГ-29 Україні. Втім, лише тоді, коли отримає західні винищували від союзників для власних потреб.

Про це розповів тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич в інтерв'ю "Укрінформ".

Він повідомив, що Варшава має 10−15 літаків МіГ-29. Ці винищувачі використовують як частину протиповітряної оборони. За словами Лукасевич, Польща не може передати ці літаки, бо буде почуватися незахищеною.

"Наша країна наразі здійснює масштабну трансформацію військово-повітряних сил. Ми купуємо новинки в наших партнерів — літаки F-16 та F-35. Але процес ще триває, тому ми не можемо дозволити собі втратити навіть цей десяток МіГ-29", - висловився політик.

Лукасевич закликав союзників допомогти Польщі "заповнити прогалини" та надіслати "кілька ескадрилій інших літаків, щоб дати час наростити власні спроможності", аби в подальшому передати МіГ для українських Збройних сил.

Як повідомлялося, перші французькі винищувачі Mirage 2000 будуть в Україні вже у першому кварталі 2025-го. Важливою особливістю цих винищувачів стане їхнє озброєння - літаки будуть оснащені крилатими ракетами Scalp та бомбами AASM.

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