Польша может передать Украине собственные истребители МиГ-29, но есть условие

Варшава имеет 10-15 таких истребителей.
Соседняя Польша сможет передать собственные истребители МиГ-29 Украины. Впрочем, только тогда, когда западные истребили от союзников для собственных нужд.
Об этом рассказал временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью "Укринформу".
Он сообщил, что у Варшавы 10-15 самолетов МиГ-29. Эти истребители используются как часть противовоздушной обороны. По словам Лукасевич, Польша не может передать эти самолеты, потому что будет чувствовать себя незащищенной.
"Наша страна сейчас осуществляет масштабную трансформацию военно-воздушных сил. Мы покупаем новинки у наших партнеров — самолеты F-16 и F-35. Но процесс еще продолжается, поэтому мы не можем позволить себе потерять даже этот десяток МиГ-29", — высказался. политик.
Лукасевич призвал союзников помочь Польше "заполнить пробелы" и прислать "несколько эскадрилий других самолетов, чтобы дать время нарастить собственные возможности", чтобы в дальнейшем передать МиГ для украинских Вооруженных сил.
Как сообщалось, первые французские истребители Mirage 2000 будут в Украине уже в первом квартале 2025 года. Важной особенностью этих истребителей станет их вооружение – самолеты будут оснащены крылатыми ракетами Scalp и бомбами AASM.
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