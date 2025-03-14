Дата вступления Украины в ЕС уже известна – Стефанишина

Украина вступит в Европейский Союз в 2030 году.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министерша юстиции Ольга Стефанишина на "Саммите экспортеров 2025", передает Forbes.

Стефанишина прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен о том, что с нынешним темпом реформ Украина может вступить в ЕС до 2030 года.

"Украина будет членом Европейского Союза в 2030 году. Это фактически уже принятое решение", – сказала министерша юстиции.

По словам Стефанишиной, реалистичность намерений ЕС подтверждается тем, что бюджет Евросоюза на 2026-32/33 годы формируется с учетом членства Украины.

Также министерша пояснила, что серьезность намерений ЕС также можно оценивать по усилиям Венгрии по блокированию их реализации.

Стефанишин отметила, что часть законодательства для интеграции Украины в ЕС будет разработана в 2025-2026-х и принята в 2027 году. В частности, не будет отсрочки введения норм ЕС.

По ее словам, членство Украины в ЕС в 2030 году вполне реалистично, ведь многие украинские секторы уже интегрированы в Европейский Союз.

"Это область телекоммуникационных услуг, торговая, транспортная и таможенная либерализации, энергетические рынки", — уточнила Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что есть проблемные вопросы, "но уровень интеграции уже высок, многие мифы и угрозы уже сняты".

"Аграрный сектор остается триггером, но большинство вопросов уже не вызывают беспокойства", – добавила она.

Напомним, Стефанишина назвала причину, по которой соглашение по минеральным ресурсам между Украиной и США до сих пор не подписано.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.