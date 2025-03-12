В ответ Трампу: ЕС вводит пошлины на товары из США

Еврокомиссия заявила, что уже 1 апреля прекратит действие текущей приостановки тарифов на американские продукты.

Европейский Союз введет зеркальные пошлины на американские товары на сумму €26 миллиардов. Они начнут действовать уже с апреля.

Об этом сообщила Европейская комиссия, передает Reuters.

Таким образом, ЕС отреагирует на 25-процентные пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа на весь импорт стали и алюминия. Они вступают в силу с 12 марта.

Список товаров из США, на которые будут распространяться пошлины, включает виски, мотоциклы, лодки, а также промышленную и сельскохозяйственную продукцию: сталь и алюминий, текстиль, пластмассы, бытовую технику, говядину, мясо птицы, яйца, молочные продукты, сахар и овощи.

"Комиссия сожалеет о решении США ввести такие тарифы, считая их необоснованными и подрывающими трансатлантическую торговлю и наносящими ущерб бизнесу и потребителям, часто приводя к повышению цен", — отметили в Еврокомиссии.

Кроме того, ЕС начнет двухнедельные консультации по выбору других категорий продуктов. Однако в Евросоюзе отмечают готовность к переговорам, потому что считают такие пошлины обременительными для экономик блока и Штатов.

Напомним, 4 марта вступили в силу 25-процентные пошлины на импорт в США товаров из Канады и Мексики, о которых Дональд Трамп объявил 2 февраля. Также была введена 10-процентная пошлина на импорт из Китая. Введение пошлин Трамп объяснял необходимостью "заставить Мексику, Канаду и Китай выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и остановить поток ядовитого фентанила и других наркотиков" в США.

Китай после вступления в силу американских пошлин объявил об ответных мерах. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также пообещал ответ США.

Читайте также: