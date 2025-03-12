У відповідь Трампу: ЄС запроваджує мита на товари зі США

Єврокомісія заявила, що вже 1 квітня припинить дію поточного призупинення тарифів на американські продукти.

Європейський Союз запровадить дзеркальні мита на американські товари на €26 мільярдів. Вони почнуть діяти вже від квітня.

Про це повідомила Європейська комісія, передає Reuters.

Таким чином ЄС відреагує на 25-відсоткові мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа на весь імпорт сталі та алюмінію. Вони набувають чинності від 12 березня.

Список товарів зі США, на які поширюватимуться мита, охоплює віскі, мотоцикли, човни, а також промислову і сільськогосподарську продукцію: сталь і алюміній, текстиль, пластмаси, побутову техніку, яловичину, мʼясо птиці, яйця, молочні продукти, цукор і овочі.

"Комісія шкодує про рішення США запровадити такі тарифи, вважаючи їх необґрунтованими й такими, що підривають трансатлантичну торгівлю і завдають шкоди бізнесу і споживачам, часто призводячи до підвищення цін", — зазначили в Єврокомісії.

Крім цього, ЄС розпочне двотижневі консультації щодо вибору інших категорій продуктів. Однак у Євросоюзі наголошують на готовності до переговорів, тому що вважають такі мита обтяжливими для економік блоку і Штатів.

Нагадаємо, 4 березня набрали чинності 25-відсоткові мита на імпорт до США товарів із Канади та Мексики, про які Дональд Трамп оголосив 2 лютого. Також було запроваджене 10-відсоткове мито на імпорт із Китаю. Запровадження мит Трамп пояснював необхідністю "змусити Мексику, Канаду та Китай виконати свої обіцянки зупинити нелегальну імміграцію та зупинити потік отруйного фентанілу та інших наркотиків" до США.

Китай після набрання чинності американськими митами оголосив про заходи у відповідь. Президент Мексики Клаудія Шейнбаум також пообіцяла відповідь США.

Читайте також: