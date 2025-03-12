Європарламент ухвалив важливу резолюцію щодо України

Європейський парламент на пленарному засіданні у Страсбурзі підтримав Україну, прийнявши резолюцію про солідарність після трьох років війни. Рішення підтримали 442 депутати, 98 висловилися проти, 126 утрималися.

Про це пише Укрінформ.

Резолюцію ухвалили після спроби відкласти голосування через прогрес у мирних переговорах між Україною та США в Саудівській Аравії.

"Європарламент, на третю річницю російської повномасштабної агресивної війни проти України, віддає шану тисячам людей, які віддали життя заради вільної та демократичної України; підтверджує свою непохитну солідарність з народом України та підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів; рішуче наголошує на невід’ємному праві України на самооборону, у відповідності із статтею 51 Статуту ООН", - йдеться у резолюції.

Нагадаємо, що на переговорах у Саудівській Аравії Україна погодилася на негайне 30-денне припинення вогню.

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