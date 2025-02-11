Трамп підписав указ про 25-відсоткові мита на імпортні сталь та алюміній

Американський президент переконаний, що так він зробить Америку знову великою.

Президент США Дональд Трамп підписав 11 лютого 2025 року кілька виконавчих указів про введення 25-відсоткових мит на імпорт сталі та алюмінію, що наразі є поки його останньою дію у поточних зусиллях переглянути торгівельні відносини США з рештою світу.

Про це пише The Washington Post.

"Це велика справа — зробити Америку знову багатою", — сказав Трамп, підписуючи укази.

Дії президента спрямовані на сприяння збільшенню внутрішнього виробництва металургії та зайнятості. Але вони збільшать витрати для виробників, які використовують промислові метали для виробництва таких товарів, як автомобілі та побутова техніка. Ці вищі витрати суперечать неодноразовим передвиборчим обіцянкам Трампа знизити вартість життя.

"Це не тільки торгівля. Йдеться про те, щоб Америці ніколи не доводилося покладатися на іноземні країни в таких критичних галузях, як сталеливарна та алюмінієва", – сказав Пітер Наварро, старший радник Білого дому з питань торгівлі та виробництва.

Нагадаємо, напередодні Трамп анонсував взаємні мита для багатьох країн, що стане значною ескалацією його наступальних дій, спрямованих на розрив і зміну глобальних торгових відносин у США.