Енгельс атакували невідомі дрони

На росіян чекає гаряча ніч через атаку.

У ніч проти 11 лютого 2025 року в Енгельсі, де розташований військовий аеродром, було чути вибухи.

Про це інформують моніторингові канали.

Згідно з повідомленнями очевидців, над Енгельсом пролунало мінімум 11 вибухів.

Місцеві жителі повідомили про гучні вибухи і звуки, схожі на автоматні черги, які почали лунати в стороні місцевого військового аеродрому близько 4 години ранку за місцевим часом.

Також спрацювала сирена повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше невідомі дрони вдарили по Афпінському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ. Він відіграє важливу роль у забезпеченні армії РФ паливом.

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