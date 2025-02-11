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Енгельс атакували невідомі дрони

Енгельс атакували невідомі дрони

Невідомі безпілотники атакували Енгельс з військовим аеродромом 11 лютого 2025 року / Фото: ТСН.ua

На росіян чекає гаряча ніч через атаку.

У ніч проти 11 лютого 2025 року в Енгельсі, де розташований військовий аеродром, було чути вибухи.

Про це інформують моніторингові канали.

Згідно з повідомленнями очевидців, над Енгельсом пролунало мінімум 11 вибухів. 

Місцеві жителі повідомили про гучні вибухи і звуки, схожі на автоматні черги, які почали лунати в стороні місцевого військового аеродрому близько 4 години ранку за місцевим часом. 

Також спрацювала сирена повітряної тривоги. 

Нагадаємо, що раніше невідомі дрони вдарили по Афпінському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ. Він відіграє важливу роль у забезпеченні армії РФ паливом. 

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