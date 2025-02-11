Энгельс атаковали неизвестные дроны

В ночь на 11 февраля 2025 года в Энгельсе, где расположен военный аэродром, были слышны взрывы.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Согласно сообщениям очевидцев, над Энгельсом раздалось минимум 11 взрывов.

Местные жители сообщили о громких взрывах и звуках, похожих на автоматные очереди, которые начали раздаваться в стороне местного военного аэродрома около 4 часов утра по местному времени.

Также сработала сирена воздушной тревоги.

Напомним, что ранее неизвестные дроны ударили по Афпинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Он играет немаловажную роль в обеспечении армии РФ топливом.

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