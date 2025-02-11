Трамп подписал указ о 25-процентных пошлинах на импортные сталь и алюминий

Американский президент убежден, что так он сделает Америку снова большой.

Президент США Дональд Трамп подписал 11 февраля 2025 года несколько исполнительных указов о введении 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия, что пока является его последним действием в текущих усилиях пересмотреть торговые отношения США с остальным миром.

Об этом пишет The Washington Post.

"Это великое дело — сделать Америку снова богатой", — сказал Трамп, подписывая указы.

Действия президента направлены на содействие увеличению внутреннего производства металлургии и занятости. Но они увеличат затраты для производителей, использующих промышленные металлы для производства таких товаров как автомобили и бытовая техника. Эти более высокие расходы противоречат неоднократным предвыборным обещаниям Трампа снизить стоимость жизни.

"Это не только торговля. Речь идет о том, чтобы Америке никогда не приходилось полагаться на иностранные страны в таких критических отраслях, как сталелитейная и алюминиевая", – сказал Питер Наварро, старший советник Белого дома по торговле и производству.

Напомним, в преддверии Трамп анонсировал взаимные пошлины для многих стран, что станет значительной эскалацией его наступательных действий, направленных на разрыв и изменение глобальных торговых отношений в США.