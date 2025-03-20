Макрон готовится к конфликту с Трампом из-за Украины — Bloomberg

Пока президент США Дональд Трамп своими заявлениями вызывает обеспокоенность среди союзников, ситуация дала возможность президенту Франции Эмманюэлю Макрону выйти на передовые позиции в мировой политике.

Об этом пишет издание Bloomberg.

"После потери парламентского большинства в результате досрочных выборов в прошлом году Макрон сосредоточился на внутренних вызовах, однако активная международная дипломатия позволяет ему вернуть себе влияние", — отмечают журналисты.

Французский лидер в преддверии саммита ЕС в Брюсселе прилагает усилия для консолидации стран Европы в поддержку Украины.

"Однако такая инициатива Макрона неизбежно обостряет противостояние с Трампом", – считают журналисты.

Лидер США рассматривает прекращение боевых действий как средство налаживания экономических и политических отношений с Россией. Путин во время телефонного разговора с Трампом 18 марта требовал полного прекращения поставок оружия в Украину, что заставило Макрона фактически отказаться от своих усилий по стимулированию поддержки Киева, говорится в материале.

Один из чиновников ЕС отметил, что страны Европы не готовы соглашаться на такие условия. А спикер французского правительства Софи Примас заявила, что это требование является нереалистичным, сам Макрон ведет активные переговоры с Трампом и Зеленским, ища пути для дальнейших действий.

Напомним, Макрон 17 февраля в Париже созвал встречу европейских лидеров, на которой обсуждали возможное участие европейских стран в мирном урегулировании, которое положило бы конец войне России против Украины. Во встрече, продолжавшейся несколько часов, участвовали лидеры Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Польши, Дании и Нидерландов, а также глава Еврокомиссии и Евросовета и генсек НАТО Марк Рютте.

По данным Financial Times, Макрон предлагал, чтобы европейские миротворческие силы были размещены по будущей линии разграничения, а не непосредственно на ней. Но, как отмечается, Германия, Италия, Испания и Польша высказались против того, чтобы отправлять свои войска.

На фоне возросших дискуссий о прекращении огня Макрон объединил министров обороны и военное руководство более 30 стран. С британским премьером Киром Стармером он координирует усилия государств, рассматривающих возможности военной помощи Украине после потенциального перемирия.

Макрон заявил, что мир не может быть заключен "любой ценой" и под диктатом России. Поэтому Франция будет и дальше помогать Украине, чтобы обеспечить ей "сильную позицию во время переговоров с РФ".