Макрон готовится к конфликту с Трампом из-за Украины — Bloomberg

Макрон собирает союзников из 37 стран для военной поддержки Украины.
Пока президент США Дональд Трамп своими заявлениями вызывает обеспокоенность среди союзников, ситуация дала возможность президенту Франции Эмманюэлю Макрону выйти на передовые позиции в мировой политике.
Об этом пишет издание Bloomberg.
"После потери парламентского большинства в результате досрочных выборов в прошлом году Макрон сосредоточился на внутренних вызовах, однако активная международная дипломатия позволяет ему вернуть себе влияние", — отмечают журналисты.
Французский лидер в преддверии саммита ЕС в Брюсселе прилагает усилия для консолидации стран Европы в поддержку Украины.
"Однако такая инициатива Макрона неизбежно обостряет противостояние с Трампом", – считают журналисты.
Лидер США рассматривает прекращение боевых действий как средство налаживания экономических и политических отношений с Россией. Путин во время телефонного разговора с Трампом 18 марта требовал полного прекращения поставок оружия в Украину, что заставило Макрона фактически отказаться от своих усилий по стимулированию поддержки Киева, говорится в материале.
Один из чиновников ЕС отметил, что страны Европы не готовы соглашаться на такие условия. А спикер французского правительства Софи Примас заявила, что это требование является нереалистичным, сам Макрон ведет активные переговоры с Трампом и Зеленским, ища пути для дальнейших действий.
Напомним, Макрон 17 февраля в Париже созвал встречу европейских лидеров, на которой обсуждали возможное участие европейских стран в мирном урегулировании, которое положило бы конец войне России против Украины. Во встрече, продолжавшейся несколько часов, участвовали лидеры Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Польши, Дании и Нидерландов, а также глава Еврокомиссии и Евросовета и генсек НАТО Марк Рютте.
По данным Financial Times, Макрон предлагал, чтобы европейские миротворческие силы были размещены по будущей линии разграничения, а не непосредственно на ней. Но, как отмечается, Германия, Италия, Испания и Польша высказались против того, чтобы отправлять свои войска.
На фоне возросших дискуссий о прекращении огня Макрон объединил министров обороны и военное руководство более 30 стран. С британским премьером Киром Стармером он координирует усилия государств, рассматривающих возможности военной помощи Украине после потенциального перемирия.
Макрон заявил, что мир не может быть заключен "любой ценой" и под диктатом России. Поэтому Франция будет и дальше помогать Украине, чтобы обеспечить ей "сильную позицию во время переговоров с РФ".
Читайте также :