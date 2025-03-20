Макрон готується до конфлікту з Трампом через Україну — Bloomberg

Доки президент США Дональд Трамп своїми заявами викликає занепокоєння серед союзників, ситуація дала можливість президенту Франції Емманюелю Макрону вийти на передові позиції у світовій політиці.

Про це пише видання Bloomberg.

"Після втрати парламентської більшості внаслідок дострокових виборів минулого року Макрон зосередився на внутрішніх викликах, проте наразі активна міжнародна дипломатія дозволяє йому повернути собі вплив", — зазначають журналісти.

Французький лідер напередодні саміту ЄС в Брюсселі докладає зусиль для консолідації країн Європи на підтримку України.

"Проте така ініціатива Макрона неминуче загострює протистояння з Трампом", — вважають журналісти.

Лідер США розглядає припинення бойових дій як засіб налагодження економічних і політичних відносин із Росією. Путін під час телефонної розмови з Трампом 18 березня вимагав повного припинення постачань зброї до України, що змусило б Макрона фактично відмовитися від своїх зусиль зі стимулювання підтримки Києва, йдеться в матеріалі.

Один із високопосадовців ЄС зазначив, що країни Європи не готові погоджуватися на такі умови. А речниця французького уряду Софі Прімас заявила, що ця вимога є нереалістичною. Сам Макрон веде активні переговори із Трампом та Зеленським, шукаючи шляхи для подальших дій.

Нагадаємо, Макрон 17 лютого в Парижі скликав зустріч європейських лідерів, на якій обговорювали можливу участь європейських країн у мирному врегулюванні, яке поклало б край війні Росії проти України. У зустрічі, яка тривала кілька годин, брали участь лідери Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії, Польщі, Данії та Нідерландів, а також голова Єврокомісії та Євроради та генсек НАТО Марк Рютте.

За даними Financial Times, Макрон пропонував, щоб європейські миротворчі сили були розміщені за майбутньою лінією розмежування, а не безпосередньо на ній. Але, як зазначається, Німеччина, Італія, Іспанія та Польща висловилися проти того, аби відправляти свої війська.

На тлі зростання дискусій щодо припинення вогню Макрон об'єднав міністрів оборони та військове керівництво понад 30 країн. Із британським прем'єром Кіром Стармером він координує зусилля держав, які розглядають можливості військової допомоги Україні після потенційного перемир’я.

Макрон заявив, що мир не може бути укладений "за будь-яку ціну" і під диктатом Росії. Тому Франція буде й надалі допомагати Україні, щоб забезпечити їй "сильну позицію під час переговорів з РФ".