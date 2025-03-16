Франція кидає виклик США на ринку озброєнь

Президент Франції Еммануель Макрон закликав французьких виробників збільшити обсяги виробництва зброї, щоб замінити американську продукцію на ринку озброєнь.

Про це пише видання Le Parisien.

"Тим, хто купує ракети Patriot, слід запропонувати франко-італійський SAM-T нового покоління; тим, хто купує F-35, слід запропонувати Rafale", - йдеться у повідомленні.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на необхідності збільшення випуску винищувачів Rafale компанією Dassault Aviation, щоб уникнути залежності від імпорту літаків. Також стало відомо, що Франція веде переговори з 37 країнами щодо створення "коаліції охочих" для підтримки України, з можливістю альтернативної допомоги для тих, хто не готовий надсилати війська.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дата 17 березня стала предметом уваги у контексті можливих переговорів між США і РФ.

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