Макрон закликав почати розробляти план гарантій безпеки для України

Він наголосив, що це необхідно робити у зв'язку з прискоренням мирних переговорів.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав почати планування гарантій безпеки для України після завершення війни.

Про це французький президент заявив під час зустрічі з начальниками штабів у Парижі, повідомляє Le Figaro.

Під час зустрічі Макрон закликав воєначальників близько тридцяти країн розпочати розробку "плану для визначення надійних гарантій безпеки" для України в разі укладення "мирної угоди" з Росією.

Президент Франції наголосив, що "у зв'язку з прискоренням мирних переговорів" необхідно "перейти від концепції до плану", щоб визначити надійні гарантії безпеки, аби в Україні став можливим "міцний і тривалий мир".

У Єлисейському папці повідомили, що учасники зустрічі погодилися, що гарантії безпеки "не повинні бути відокремлені від НАТО і його можливостей".

Раніше повідомлялося, що радник президента США Майк Волтц заявив про важливий перший крок у переговорах з Україною.

Ми раніше інформували, що дипломат та колишній голова МЗС Павло Клімкін відповів, чи стане Туреччина одним з гарантів безпеки для України.

Читайте також: