Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімання нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 12 березня?

Цей день повертає нас до подій минулого, які з якоїсь причини залишилися незавершеними – настав час, здійснивши подорож у часі, зрозуміти, яким чином можна підбити під ними підсумок. Час також сприятливий для аналізу ситуації, що склалася у всіх сферах життя та діяльності, що дозволить зробити важливі висновки щодо того, як «закрити» її якнайкраще. Від фінансових – навіть не найзначніших – операцій краще відмовитись, перенісши їх на інший час.

Лев

Левам зірки рекомендують знайти можливість примирення з людиною, яку вони примудрилися образити. Найімовірніше, вони зробили це ненароком, але ненавмисність дії не позбавляє відповідальності, тим більше, що представники знака самі переживають через сварку. Найкраще відверто поговорити з тим, з ким вони зараз перебувають у контрах: удвох вдасться знайти оптимальний спосіб налагодити взаємини, що розладналися.

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