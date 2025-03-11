Какому знаку Зодиака повезет 12 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 12 марта?

Нынешний день возвращает нас к событиям прошлого, которые по какой-то причине остались незавершенными – пришла пора, совершив путешествие во времени, понять, каким образом можно подвести под ними итог. Время также благоприятно для анализа ситуации, сложившейся во всех сферах жизни и деятельности, что позволит сделать важные выводы относительно того, как «закрыть» ее наилучшим образом. От финансовых – даже не самых значительных операций лучше отказаться, перенеся их на другой время.

Лев

Львам звезды рекомендуют найти возможность примирения с человеком, которого они умудрились обидеть. Скорее всего, они сделали это нечаянно, но непреднамеренность действия не избавляет от ответственности, тем более, что представители знака сами переживают из-за размолвки. Лучше всего откровенно поговорить с тем, с кем они сейчас находятся в контрах: вдвоем удастся найти оптимальный способ наладить расстроившиеся отношения.

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