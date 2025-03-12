Кривий Ріг: що відомо про подвійний удар по місту

У Кривому Розі прогриміла серія вибухів. На місці удару виникла пожежа.

Про деталі повідомив Олександр Вілкул.

"Зранку ворог здійснив подвійну ракетну атаку на наше місто. Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Виникла пожежа. Попередньо відомо про декількох постраждалих, яких госпіталізували до лікарні. На місце удару направлено всі оперативні служби", - додав він.

Очільник ОВА Сергій Лисак повідмив, що є загиблі.

"У Кривому Розі через ворожу ракетну атаку загинула жінка. Їй було 47 років", - написав він.

Раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги у місті прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики. В ОВА повідомили про влучання.

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