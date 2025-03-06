Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла

У лікарні померла жінка.
Кількість жертв у Кривому Розі зросла до п'яти людей.
Про це керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомив ввечері 6 березня.
"Лікарі зробили все можливе та неможливе, але у лікарні від численних травм, несумісних із життям, померла 60-річна жінка", — сказав він.
Раніше у реанімації помер чоловік, поранений через ракетну атаку на Кривий Ріг. Йому було 43 роки. Це була четверта жертва.
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