Історична заява Макрона та екстрений саміт у ЄС: чого очікувати Україні

Сьогодні в Брюсселі відбудеться екстрений та історичний саміт, на якому обговорюватимуть довгострокову підтримку України та безпеку усієї Європи. Участь у заході візьмуть лідери усіх країн ЄС, а також український президент Володимир Зеленський.

У переддень саміту в своїй промові французький президент Еммануель Макрон оголосив про настання нової ери і закликав готуватися до підвищення небезпеки, бо Росія переозброюється.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Історична промова Макрона

У переддень історичного саміту французький президент Еммануель Макрон виголошує історичну промову до нації, яка знаменує початок нового світопорядку. Останні заяви нової американської адміністрації стосовно західних союзників, переговори з росіянами, конфлікт між Трампом і Зеленським в овальному кабінеті і врешті призупинення допомоги Києву - вже не дають сумнівів у тому, що Штати більше не опікуватимуться безпекою Європи як було раніше.

І хоча європейці досі сподіваються зберегти Америку як союзника - Макрон рішуче застерігає: долю їхніх країн не вирішуватимуть ані за їхніми спинами, ані за спинами українців. Росія - агресор і ЄС не покине Україну як це зробили у Вашингтоні.

"Майбутнє Європи не вирішують у Вашингтоні чи Москві. І так, загроза повертається на Схід, і невинність останніх 30 років, після падіння Берлінської стіни, тепер закінчилася. Шлях до миру не може полягати в тому, щоб покинути Україну. Навпаки. Миру неможливо досягти будь-якою ціною і під диктатом Росії. Мир не може бути капітуляцією України. Я хочу вірити, що Сполучені Штати підтримають нас. Але ми повинні бути готові, якщо це не так", - сказав Еммануель Макрон, президент Франції.

Макрон не вірить, що Путін зупиниться на Україні. Натомість - за словами французького президента Росія до 2030 року планує збільшувати свою армію та кількість важкого озброєння. Відтак і Європа має нарощувати свої бойові потужності. Політик оголошує термінові інвестиції в оборонку як з державного, так і приватного секторів, анонсує зустріч з командувачами європейських армій, з якими можуть обговорювати розміщення миротворчого контингенту в Україні, французька сторона обіцяє підстрахувати Київ своїми розвідданимми замість Вашингтона. А ще Макрон пропонує ядерну парасольку усій Європі, чим фактично бере на себе лідерство у цьому питанні.

"Наше ядерне стримування захищає нас, воно є повним, суверенним, повністю французьким. З 1964 року воно завжди явно відігравало роль у збереженні миру та безпеки в Європі. Але відповідаючи на історичний заклик майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, я вирішив розпочати стратегічну дискусію щодо захисту шляхом нашого стримування наших союзників на європейському континенті", - сказав французький лідер.

Президент Франції / Фото: Associated Press

Що обговорюватимуть у Брюсселі

Сьогодні питання безпеки Європи Макрон обговорить з іншими лідерами ЄС на екстреному історичному саміті у Брюсселі. Західні видання з посиланням на дипломатів пишуть, перед європейцями стоятиме задача оголосити курс на переозброєння та напрацювати гарантії безпеки для України.

Амбітна мета - анонсувати пакет допомоги Україні на понад 20 мільярдів євро, як то пропонувала представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас та залучити близько 800 мільярдів євро на оборонку, про що оголосила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Посадовиця пропонує перетворити українську армію на сталевого дикобраза, якого не проковтне жоден агресор. Участь у саміті особисто візьме і український президент Володимир Зеленський, у Брюсселі він також зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рютте. У своєму вечірньому зверненні очільник країни каже, що чекають підтримки Європи, але залишають відкритими двері до співпраці і з американцями.

Амбітним цілям багатьох європейських країн, втім може завадити розкол всередині самого Євросоюзу. Низка держав-членів як-от: Словаччина та Угорщина, які останніми роками відмовляються надавати Україні військову допомогу і чия риторика про мир зараз дуже нагадує американську, ба навіть російську, мають інструменти заблокувати рішення на саміті ЄС, які потребують одностайності. Хоча у Брюсселі шукають шляхи як обійти такі вето, вочевидь там все ще не втрачають надії домовитися напряму. Саме для цього французький президент одразу після свого звернення запросив угорського прем'єра Віктора Орбана до Єлисейського палацу на розмову. Чи переконливими були аргументи Макрона стане зрозуміло вже за результатами сьогоднішнього саміту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 13:00 6 березня. ПОЧАЛОСЯ! САМІТ у Брюсселі РОЗПОЧАВСЯ! Вирішується доля України!

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