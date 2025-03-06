Историческое заявление Макрона и экстренный саммит ЕС: чего ждать Украине

Сегодня в Брюсселе состоится экстренный и исторический саммит, на котором будут обсуждаться долгосрочная поддержка Украины и безопасность всей Европы. Участие в мероприятии примут лидеры всех стран ЕС, а также украинский президент Владимир Зеленский.

В преддверии саммита в своей речи французский президент Эммануэль Макрон объявил о наступлении новой эры и призвал готовиться к повышению опасности, потому что Россия перевооружается.

Об этом говорится в материале ТСН.

Историческая речь Макрона

В канун исторического саммита французский президент Эммануэль Макрон произносит историческую речь к нации, которая знаменует начало нового миропорядка. Последние заявления новой американской администрации в отношении западных союзников, переговоры с россиянами, конфликт между Трампом и Зеленским в овальном кабинете и наконец приостановление помощи Киеву - уже не дают сомнений в том, что Штаты больше не будут заниматься безопасностью Европы как было раньше.

И хотя европейцы до сих пор надеются сохранить Америку как союзника - Макрон решительно предостерегает: судьбу их стран не будут решать ни за их спинами, ни за спинами украинцев. Россия - агрессор и ЕС не покинет Украину как это сделали в Вашингтоне.

"Будущее Европы не решают в Вашингтоне или Москве. И да, угроза возвращается на Восток, и невинность последних 30 лет, после падения Берлинской стены, теперь закончилась. Путь к миру не может заключаться в том, чтобы покинуть Украину. Наоборот. Мира невозможно достичь любой ценой и под диктатом России. Мир не может быть капитуляцией Украины. Я хочу верить, что Соединенные Штаты поддержат нас. Но мы должны быть готовы, если это не так", - сказал Эммануэль Макрон, президент Франции.

Макрон не верит, что Путин остановится на Украине. Зато - по словам французского президента Россия до 2030 года планирует увеличивать свою армию и количество тяжелого вооружения. Поэтому и Европа должна наращивать свои боевые мощности. Политик объявляет срочные инвестиции в оборонку как из государственного, так и частного секторов, анонсирует встречу с командующими европейских армий, с которыми могут обсуждать размещение миротворческого контингента в Украине, французская сторона обещает подстраховать Киев своими разведданными вместо Вашингтона. А еще Макрон предлагает ядерный зонтик всей Европе, чем фактически берет на себя лидерство в этом вопросе.

"Наше ядерное сдерживание защищает нас, оно является полным, суверенным, полностью французским. С 1964 года оно всегда явно играло роль в сохранении мира и безопасности в Европе. Но отвечая на исторический призыв будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, я решил начать стратегическую дискуссию по защите путем нашего сдерживания наших союзников на европейском континенте", - сказал французский лидер.

Президент Франции / Фото: Associated Press

Что будут обсуждать в Брюсселе

Сегодня вопрос безопасности Европы Макрон обсудит с другими лидерами ЕС на экстренном историческом саммите в Брюсселе. Западные издания со ссылкой на дипломатов пишут, перед европейцами будет стоять задача объявить курс на перевооружение и наработать гарантии безопасности для Украины.

Амбициозная цель - анонсировать пакет помощи Украине на более чем 20 миллиардов евро, как предлагала представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас и привлечь около 800 миллиардов евро на оборонку, о чем объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Чиновница предлагает превратить украинскую армию в стального дикобраза, которого не проглотит ни один агрессор. Участие в саммите лично примет и украинский президент Владимир Зеленский, в Брюсселе он также встретится с генсеком НАТО Марком Рютте. В своем вечернем обращении глава страны говорит, что ждут поддержки Европы, но оставляют открытыми двери к сотрудничеству и с американцами.

Амбициозным целям многих европейских стран, впрочем, может помешать раскол внутри самого Евросоюза. Ряд государств-членов: Словакия и Венгрия, которые в последние годы отказываются оказывать Украине военную помощь и чья риторика о мире сейчас очень напоминает американскую, даже российскую, имеют инструменты заблокировать решения на саммите ЕС, которые нуждаются в единодушии. Хотя в Брюсселе ищут пути как обойти такие вето, очевидно, там все еще не теряют надежды договориться напрямую. Именно для этого французский президент сразу после своего обращения пригласил венгерского премьера Виктора Орбана в Елисейский дворец на беседу. Убедительными ли были аргументы Макрона, станет понятно уже по результатам сегодняшнего саммита.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 13:00 6 марта. НАЧАЛОСЬ! САМИТ в Брюсселе НАЧАЛСЯ! Решается судьба Украины!

Читайте также: