Україну знову накриють морози: де буде найхолодніше

В Україні синоптики прогнозують не просто зниження температури, а й знову морози.

Якою буде погода у неділю, 16 березня, і де буде найхолодніше - дивіться на ТСН.ua.

Березень, як уже раніше зазначали синоптики, є перехідним місяцем. У цей період синоптичні процеси, а отже і погода в Україні, можуть змінюватися дуже динамічно. І хоча початок березня був теплішим ніж очікувалося, морози все ще повернуться.

Зокрема, у неділю, 16 березня, потужних опадів не передбачається. Проте невеликі дощі можуть пройти в центральних, південних та східних регіонах. Утім температурні показники на всій території країни помітно знизяться. Вночі на заході та півночі можливі навіть морози до -4 градусів. Вдень температура тут, а також у центральних областях, не підніматиметься вище +8 градусів.

На південному сході та півдні буде дещо тепліше. Там вночі очікується +8… +10 градусів, удень +12… +14 градусів.

На решті території України температури також будуть нижчі, але все одно не настільки. Температура і вночі, і вдень 16-18 березня буде в межах +6… +12 градусів.

16 березня очікуються дощі в західних та північних областях, вночі можливий невеликий мокрий сніг. Але вдень без істотних опадів.

Натомість узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що загалом березень очікується теплим. Однак протягом місяця можливі помітні коливання температури - від тепла до холоду.

Друга половина березня очікується помітно холоднішою за першу: циклон з півночі принесе не лише похолодання до +5-6 градусів удень і від -1 до +2 уночі, а й майже щоденні невеликі дощі.

Тепло почне повертатися тільки ближче до квітня.

Раніше синоптики повідомили, що березень готує погодні сюрпризи для українців. Більше про це читайте у новині.

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