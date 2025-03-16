Украину снова накроют морозы: где будет холоднее всего

В Украине синоптики прогнозируют не просто понижение температуры, но и снова морозы.

Какая будет погода в воскресенье, 16 марта, и где будет холоднее всего — смотрите на ТСН.ua.

Март, как уже ранее отмечали синоптики, является переходным месяцем. В этот период синоптические процессы, а значит и погода в Украине, могут меняться очень динамично. И хотя начало марта было теплее, чем ожидалось, морозы все еще вернутся.

В частности, в воскресенье, 16 марта, сильных осадков не предполагается. Тем не менее, небольшие дожди могут пройти в центральных, южных и восточных регионах. Впрочем, температурные показатели на всей территории страны заметно снизятся. Ночью на западе и севере возможны даже морозы до -4 градусов. Днем температура здесь, а также в центральных областях не будет подниматься выше +8 градусов.

На юго-востоке и юге будет несколько теплее. Там ночью ожидается +8…+10 градусов, днем +12…+14 градусов.

На остальной территории Украины температуры также будут ниже, но все равно не настолько. Температура и ночью, и днем 16-18 марта будет в пределах +6…+12 градусов.

16 марта ожидается дождь в западных и северных областях, ночью возможен небольшой мокрый снег. Но днем без существенных осадков.

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что в целом март ожидается теплым. Однако в течение месяца возможны заметные колебания температуры – от тепла до холода.

Вторая половина марта ожидается заметно холоднее первой: циклон с севера принесет не только похолодание до +5-6 градусов днем и от -1 до +2 ночью, но и почти ежедневные небольшие дожди.

Тепло начнет возвращаться только ближе к апрелю.

Ранее синоптики сообщили, что март готовит погодные сюрпризы для украинцев. Больше об этом читайте в новости.

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