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Зеленський розповів щодо дати 17 березня, про яку всі говорять

Зеленський розповів щодо дати 17 березня, про яку всі говорять

Фото: Офіс президента України

Дата 17 березня стала предметом уваги у контексті можливих переговорів між США і РФ

Поки що жодних конкретних дат і чисел не озвучено, оскільки переговори між РФ і США, заплановані на понеділок, ще не відбулися.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

Поки що жодних конкретних дат і чисел не озвучено, оскільки переговори між РФ і США, заплановані на понеділок, ще не відбулися.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

"Друга історія. 17 числа, якщо б я до чогось прив'язував, то я б звернув б увагу на… Я не знаю, коли буде розмова, але я б звернув б увагу на 17 число, на 17 березня минулого року, мені здається. Що було 17 березня минулого року? Цікаво. Цікаво. Я б звернув б увагу, якщо ми не помиляємось, на Міжнародний кримінальний суд. Що він зробив 17 березня минулого року? Тому я б звернув би на це увагу. На вашу думку, що це за дата? Тому, я думаю, що, напевно, можливість є тих чи інших розмов між США і Росією саме в понеділок", – сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський розповів, хто був ініціатором запровадження "тиші" на 30 днів по всій лінії фронту

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