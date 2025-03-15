Чи погодиться Україна заморозити війну: Зеленський відповів

Україна не має наміру дозволити Кремлю створити новий заморожений конфлікт і продовжуватиме боротьбу за свою незалежність.

Україна буде продовжувати боротьбу за свою свободу та територіальну цілісність, незалежно від того, що хоче Володимир Путін.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу для медіа.

"Може, не 30 днів, може, трохи більше знадобиться, але дуже важливо, щоб був конкретний термін в угоді про тишу. Або якщо це не угода, то домовленості, які не дозволять Росії гратися у вічний заморожений конфлікт. Ми будемо продовжувати захищати свою Батьківщину, незважаючи на те, що хоче Путін", – наголосив Зеленський.

Президент також підкреслив, що Україна розраховує на підтримку Європи та США не лише у військовому плані, а й у питанні відновлення країни.

"Ми сподіваємось, що наші партнери допоможуть нам зміцнити армію та відбудувати зруйновані міста", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський ухвалив рішення про створення делегації України для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру.

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