Як підібрати помаду під колір шкіри: корисні тести та поради

Підбір ідеального відтінку помади є ключовим етапом у створенні бездоганного образу. Різноманіття кольорів та текстур на полицях косметичних магазинів може збентежити, але правильний вибір залежить не лише від особистих вподобань, а й від розуміння власного підтону шкіри. Розповідаємо, як визначити свій підтон та обрати відповідний відтінок помади, спираючись на поради професійних візажистів.

Як визначити свій підтон шкіри

Першим кроком у виборі помади є визначення підтону шкіри. Підтон може бути теплим, холодним або нейтральним. Розуміння свого підтону допоможе обрати відтінки, які підкреслять природну красу та гармоніюватимуть із загальним образом.

Теплий підтон. Шкіра має золотистий або оливковий відтінок. Власниці такого підтону зазвичай швидко засмагають, їм пасують золоті прикраси. Очі можуть бути карими, бурштиновими або горіховими.

Холодний підтон. Шкіра має рожевий або блакитний відтінок. Такі люди часто повільно засмагають або обгорають на сонці, їм личать срібні прикраси. Очі можуть бути блакитними, сірими або зеленими.

Нейтральний підтон. Поєднує характеристики як теплого, так і холодного підтонів. Шкіра не має явного золотистого або рожевого відтінку, а засмага лягає рівномірно.

Існує декілька методів для визначення підтону шкіри:

Тест із венами. Розгляньте вени на зап'ясті при природному освітленні. Якщо вони здаються зеленуватими, у вас теплий підтон; якщо синюватими — холодний; якщо важко визначити — нейтральний.

Тест із прикрасами. Приміряйте золоті та срібні прикраси. Якщо золоті виглядають краще — ваш підтон теплий, якщо срібні — холодний. Якщо обидва метали вам пасують — підтон нейтральний.

Тест із білим одягом. Піднесіть до обличчя білу тканину. Якщо шкіра виглядає здоровою та сяючою — підтон холодний; якщо обличчя здається блідим або жовтуватим — теплий.

Вибираємо помаду під тон шкіри

Після визначення підтону шкіри можна переходити до вибору відтінку помади. Які кольори помади підходять під різні підтони шкіри, на думку візажистів.

Для теплого підтону рекомендуються теплі відтінки, такі як персиковий, кораловий, оранжевий, теракотовий та червоний із жовтим підтоном. Ці кольори підкреслять золотистий відтінок шкіри та додадуть обличчю свіжості. Варто уникати холодних відтінків, які можуть створити дисгармонію.

Для холодного підтону пасуватимуть холодні відтінки, такі як малиновий, винний, фуксія, рожевий та червоний із блакитним підтоном . Ці кольори підкреслять рожевий відтінок шкіри та нададуть обличчю яскравості. Уникайте теплих відтінків, які можуть зробити шкіру блідою.

Власниці нейтрального підтону можуть експериментувати з широкою палітрою кольорів. Особливо виграшно виглядатимуть нюдові, рожеві, лілові та ягідні відтінки. Головне — обирати кольори, які не надто теплі або холодні.

Окрім підтону шкіри, важливо враховувати форму та розмір губ при виборі помади.

Врахування форми та розміру губ

Тонким губам світлі та яскраві відтінки з блиском додадуть об'єму. Уникайте темних матових помад, які можуть візуально зменшити губи.

Власницям повних губ насичені та темні відтінки допоможуть підкреслити форму. Матова текстура додасть елегантності. Однак варто уникати надмірно блискучих текстур, щоб не створити ефект надмірного об'єму.

Текстура помади впливають на загальний вигляд та стійкість макіяжу.