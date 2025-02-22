Как подобрать помаду под цвет кожи: полезные тесты и советы

Подбор идеального оттенка помады является ключевым этапом в создании идеального образа. Разнообразие цветов и текстур на полках косметических магазинов может смутить, но правильный выбор зависит не только от личных предпочтений, но и понимания собственного подтона кожи. Рассказываем, как определить свой подтон и выбрать подходящий оттенок помады, опираясь на советы профессиональных визажистов.

Как определить свой подтон кожи

Первым шагом в выборе помады является определение подтона кожи. Подтон может быть теплым, холодным или нейтральным. Понимание своего подтона поможет выбрать оттенки, которые подчеркнут природную красоту и гармонируют с общим образом.

Теплый подтон.Кожа имеет золотистый или оливковый оттенок. Обладательницы такого подтона обычно быстро загорают, им подходят золотые украшения. Глаза могут быть карими, янтарными или ореховыми.

Холодный подтон. Кожа имеет розовый или голубой оттенок. Такие люди часто медленно загорают или обгорают на солнце, им подходят серебряные украшения. Глаза могут быть голубыми, серыми или зелеными.

Нейтральный подтон. Сочетает характеристики как теплого, так и холодного подтонов. Кожа не имеет явного золотистого или розового оттенка, а загар ложится равномерно.

Существует несколько методов для определения подтона кожи:

Тест с венами. Рассмотрите вены на запястье при естественном освещении. Если они кажутся зелеными, у вас теплый подтон; если синеватыми — холодный; если трудно определить – нейтральный.

Тест с украшениями. Примерьте золотые и серебряные украшения. Если золотые выглядят лучше – ваш подтон теплый, если серебряные – холодный. Если оба металла вам подходят — подтон нейтральный.

Тест с белой одеждой. Поднесите к лицу белую ткань. Если кожа выглядит здоровой и сияющей – подтон холодный; если лицо кажется бледным или желтоватым – теплый.

Выбираем помаду под тон кожи

После определения подтона кожи можно переходить к выбору оттенка помады. Какие цвета помады подходят под разные подтоны кожи, по мнению визажистов.

Для теплого подтона рекомендуются теплые оттенки, такие как персиковый, коралловый, оранжевый, терракотовый и красный с желтым подтоном. Эти цвета подчеркнут золотистый оттенок кожи и придадут лицу свежести. Следует избегать холодных оттенков, которые могут создать дисгармонию.

Для холодного подтона будут подходить холодные оттенки, такие как малиновый, винный, фуксия, розовый и красный с голубым подтоном . Эти цвета подчеркнут розовый оттенок кожи и придадут лицу яркости. Избегайте тёплых оттенков, которые могут сделать кожу бледной.

Обладательницы нейтрального подтона могут экспериментировать с широкой цветовой палитрой. Особенно выигрышно будут выглядеть чудесные, розовые, лиловые и ягодные оттенки. Главное — выбирать цвета, которые не слишком теплые или холодные.

Кроме подтона кожи важно учитывать форму и размер губ при выборе помады.

Учет формы и размера губ

Тонким губам светлые и яркие оттенки с блеском придадут объему. Избегайте темных матовых помад, которые могут зрительно уменьшить губы.

Обладательницам полных губ насыщенные и темные оттенки помогут подчеркнуть форму. Матовая текстура придаст элегантность. Однако следует избегать чрезмерно блестящих текстур, чтобы не создать эффект избыточного объема.

Текстура помады оказывает влияние на общий вид и стойкость макияжа.