Как подобрать помаду под цвет кожи: полезные тесты и советы

Подобрать цвет помады помогут тесты.
Подбор идеального оттенка помады является ключевым этапом в создании идеального образа. Разнообразие цветов и текстур на полках косметических магазинов может смутить, но правильный выбор зависит не только от личных предпочтений, но и понимания собственного подтона кожи. Рассказываем, как определить свой подтон и выбрать подходящий оттенок помады, опираясь на советы профессиональных визажистов.
Как определить свой подтон кожи
Первым шагом в выборе помады является определение подтона кожи. Подтон может быть теплым, холодным или нейтральным. Понимание своего подтона поможет выбрать оттенки, которые подчеркнут природную красоту и гармонируют с общим образом.
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Теплый подтон.Кожа имеет золотистый или оливковый оттенок. Обладательницы такого подтона обычно быстро загорают, им подходят золотые украшения. Глаза могут быть карими, янтарными или ореховыми.
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Холодный подтон. Кожа имеет розовый или голубой оттенок. Такие люди часто медленно загорают или обгорают на солнце, им подходят серебряные украшения. Глаза могут быть голубыми, серыми или зелеными.
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Нейтральный подтон. Сочетает характеристики как теплого, так и холодного подтонов. Кожа не имеет явного золотистого или розового оттенка, а загар ложится равномерно.
Существует несколько методов для определения подтона кожи:
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Тест с венами. Рассмотрите вены на запястье при естественном освещении. Если они кажутся зелеными, у вас теплый подтон; если синеватыми — холодный; если трудно определить – нейтральный.
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Тест с украшениями. Примерьте золотые и серебряные украшения. Если золотые выглядят лучше – ваш подтон теплый, если серебряные – холодный. Если оба металла вам подходят — подтон нейтральный.
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Тест с белой одеждой. Поднесите к лицу белую ткань. Если кожа выглядит здоровой и сияющей – подтон холодный; если лицо кажется бледным или желтоватым – теплый.
Выбираем помаду под тон кожи
После определения подтона кожи можно переходить к выбору оттенка помады. Какие цвета помады подходят под разные подтоны кожи, по мнению визажистов.
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Для теплого подтона рекомендуются теплые оттенки, такие как персиковый, коралловый, оранжевый, терракотовый и красный с желтым подтоном. Эти цвета подчеркнут золотистый оттенок кожи и придадут лицу свежести. Следует избегать холодных оттенков, которые могут создать дисгармонию.
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Для холодного подтона будут подходить холодные оттенки, такие как малиновый, винный, фуксия, розовый и красный с голубым подтоном. Эти цвета подчеркнут розовый оттенок кожи и придадут лицу яркости. Избегайте тёплых оттенков, которые могут сделать кожу бледной.
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Обладательницы нейтрального подтона могут экспериментировать с широкой цветовой палитрой. Особенно выигрышно будут выглядеть чудесные, розовые, лиловые и ягодные оттенки. Главное — выбирать цвета, которые не слишком теплые или холодные.
Кроме подтона кожи важно учитывать форму и размер губ при выборе помады.
Учет формы и размера губ
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Тонким губам светлые и яркие оттенки с блеском придадут объему. Избегайте темных матовых помад, которые могут зрительно уменьшить губы.
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Обладательницам полных губ насыщенные и темные оттенки помогут подчеркнуть форму. Матовая текстура придаст элегантность. Однако следует избегать чрезмерно блестящих текстур, чтобы не создать эффект избыточного объема.
Текстура помады оказывает влияние на общий вид и стойкость макияжа.
- Матовая помада обеспечивает насыщенный цвет и длительную стойкость. Подходит для вечерних выходов или официального макияжа, но может подчеркивать сухость губ. Перед нанесением матовой помады следует воспользоваться бальзамом или сделать лёгкий пилинг.
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Кремовая помада обеспечивает мягкое покрытие, увлажнение и легкое сияние. Она идеально подходит для повседневного использования, не пересушивает губы и имеет комфортную текстуру.
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Глянцевая помада придает объем губам благодаря светоотражающему эффекту. Она отлично смотрится на тонких губах, но может быть менее устойчивой, чем матовые формулы.
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Сатиновая помада сочетает в себе свойства матовой и кремовой формул. Обладает полуглянцевым финишем и хорошо увлажняет губы, оставаясь при этом достаточно устойчивой.
Советы по нанесению помады для идеального вида
Чтобы губы выглядели ухоженно и макияж держался подольше, важно правильно наносить помаду. Вот несколько рекомендаций от визажистов:
- Перед нанесением помады используйте скраб или мягкий пилинг, чтобы убрать сухие частицы кожи. После этого нанесите бальзам для увлажнения.
- Для более четкого контура губ подберите карандаш в тон помады или темнее. Это поможет избежать растекаемости цвета и сделать губы более выразительными.
- Для более длинной стойкости нанесите первый слой помады, промокните салфеткой и нанесите еще один слой. Это позволит цвету держаться дольше.
- Для продления стойкости можно слегка припудрить губы или нанести прозрачный фиксирующий бальзам.
Подбор правильной помады – это не только вопрос вкуса, но и знание особенностей своей кожи, формы губ и текстуры косметического средства. Учитывая все эти факторы, можно найти идеальный оттенок, который дополнит ваш образ и сделает макияж безупречным. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые цвета, возможно, именно среди них найдется ваша идеальная помада.
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