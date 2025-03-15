У РНБО розкрили плани росіян щодо Сумщини: що відомо

Росіяни дійсно готуються до більш активних дій в прикордонні і накопичують сили для удару по Сумщині.

У Раді нацбезпеки та оборони розкрили плани росіян щодо Сумщини.

Про це детальніше розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко на своєму Telegram-каналі.

"Росіяни дійсно готуються до більш активних дій в прикордонні Сумщини і накопичують сили для удару по Сумщині. Не треба плутати це з наступом на Суми – ворог діє в прикордонні, несе втрати від Сил оборони, але готується до нових ударів", – написав він.

Коваленко наголосив, що ці речі Путін здійснює, намагаючись затягувати з припиненням вогню, яке пропонують США.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вздовж східного кордону України російська армія накопичує сили. Це свідчить про те, що окупанти прагнуть завдати ударів по території Сумській області.

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