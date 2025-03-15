Припинення вогню в Україні: у Трампа заявили про поступки обох сторін

У Вашингтоні не повідомили, у чому полягають ці поступки.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори про припинення вогню передбачають поступки обох сторін. Адже триває війна, "яка не має військового вирішення".
Таку думку політик висловив після саміту G7 у Канаді, пише The Guardian.
"Ні Росія, ні Україна не можуть досягти своїх максималістських військових цілей. Єдиний спосіб покласти край цій війні - через процес переговорів, а переговори - чи то в бізнесі, торгівлі чи геополітиці - передбачають, що обидві сторони щось віддають, обидві сторони йдуть на поступки. У чому полягають ці поступки, ще належить з’ясувати", - пояснив політик.
З його слів, це має бути частиною переговорів. Рубіо зауважує, що жодної користі для переговорів не принесуть "загальні заяви, які можуть дати привід одній чи іншій стороні не брати в них участі"
Держсекретаря також запитали про заяву G7 про підтримку територіальної цілісності України. Він наголосив, що це "не зміна державної політики для США.
"Я ніколи не чув, щоб президент Трамп казав, що Росія має право захопити всю Україну і робити там усе, що їм заманеться", - пояснив американський політик.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда оцінив, чи зможе Росія зберегти захоплені території України.Зокрема, він наголосив, що Європа та США підтримують територіальну цілісність та суверенітет України.
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