Припинення вогню в Україні: у Трампа заявили про поступки обох сторін

У Вашингтоні не повідомили, у чому полягають ці поступки.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що п ереговори про припинення вогню передбачають поступки обох сторін. Адже триває війна, "яка не має військового вирішення". Таку думку політик висловив після саміту G7 у Канаді, пише The Guardian. "Ні Росія, ні Україна не можуть досягти своїх максималістських військових цілей. Єдиний спосіб покласти край цій війні - через процес переговорів, а переговори - чи то в бізнесі, торгівлі чи геополітиці - передбачають, що обидві сторони щось віддають, обидві сторони йдуть на поступки. У чому полягають ці поступки, ще належить з’ясувати", - пояснив політик. З його слів, це має бути частиною переговорів. Рубіо зауважує, що жодної користі для переговорів не принесуть "загальні заяви, які можуть дати привід одній чи іншій стороні не брати в них участі"

Держсекретаря також запитали про заяву G7 про підтримку територіальної цілісності України. Він наголосив, що це " не зміна державної політики для США.

"Я ніколи не чув, щоб президент Трамп казав, що Росія має право захопити всю Україну і робити там усе, що їм заманеться", - пояснив американський політик.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда оцінив, чи зможе Росія зберегти захоплені території України.Зокрема, він наголосив, що Європа та США підтримують територіальну цілісність та суверенітет України.

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