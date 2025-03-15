Усик публічно визнав себе "підкаблучником" і пояснив, чому пишається цим

Український боксер Олександр Усик розповів секрет довготривалих стосунків з дружиною Катериною.

Закохані разом вже понад 20 років, з яких 15 – у шлюбі. За цей час траплялося різне. Зокрема, нещодавно Катерина розповідала про те, що після перших трьох років роману вони розставалися, а потім знову сходилися. Відтоді подружжя навчилося зміцнювати почуття та дійсно поважати один одного.

Так, в інтерв'ю Славі Дьоміну боксер назвав себе "підкаблучником". Усик говорить, що насправді пишається цим статусом і категорично відмовляється його приховувати. На думку зірки, це свідчить про неймовірно сильні почуття до коханої людини й тут немає чого соромитися. До того ж їхніми родинними правилами є повага до кордонів один одного.

Олександр Усик з дружиною Катериною

"Я не просто підкаблучник. Зазначу, я – цар підкаблучників, я головний підкаблучник світу. Для того, щоб це розуміти і не боятися осуду, треба мати великі яйця. Сильні, великі яйця, які нормально працюють. І треба мати справжнє серце, любов до своєї другої половинки. Ми не ображаємо один одного, не матюкаємося, поважаємо свої кордони", - поділилося подружжя.

Нагадаємо, нещодавно дружина Усика Катерина розповіла про їхній понівечений окупантами будинок у Ворзелі – що вона планує робити з майном зараз.

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