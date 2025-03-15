Усик публично признал себя "подкаблучником" и объяснил, почему гордится этим

Украинский боксер Александр Усик рассказал секрет долгосрочных отношений с женой Екатериной.

Возлюбленые вместе уже более 20 лет, из которых 15 – в браке. За это время случалось разное. В частности, недавно Екатерина рассказывала о том, что после первых трех лет романа они расставались, а затем снова сходились. С тех пор супруги научились укреплять чувства и действительно уважать друг друга.

Так, в интервью Славе Демину боксер назвал себя "подкаблучником". Усик говорит, что действительно гордится этим статусом и категорически отказывается его скрывать. По мнению звезды, это свидетельствует о невероятно сильных чувствах к любимому человеку и здесь нечего стесняться. К тому же их семейными правилами является уважение границ друг друга.

Александр Усик с женой Екатериной

"Я не просто подкаблучник. Отмечу, я – царь подкаблучников, я главный подкаблучник мира. Для того, чтобы это понимать и не бояться осуждения, надо иметь большие яйца. Сильные, большие яйца, нормально работающие. И надо иметь настоящее сердце, любовь к своей второй половинке. Мы не обижаем друг друга, не материемся, уважаем свои границы", - поделились супруги.

Напомним, недавно жена Усика Екатерина рассказала об их изуродованном оккупантами доме в Ворзеле – что она планирует делать с имуществом сейчас.

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