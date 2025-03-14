Лукашенко відповів, чи може Білорусь увійти до складу РФ

Диктатор остаточно таку ймовірність не відкинув.
Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що процес білорусько-російської інтеграції потрібно зробити незворотним.
Про це повідомляють білоруські медіа.
"Наша з вами історична місія - зробити процес білорусько-російської інтеграції незворотним. Ми цей шлях пройдемо гідно", - висловився диктатор.
За словами Лукашенка, об’єднання Білорусі і Росії навряд відбудеться "найближчим часом".
Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що нібито не знав про плани Росії щодо повномасштабного вторгнення в Україну, але навіть якби знав – не став би допомагати Києву.
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