Лукашенко відповів, чи може Білорусь увійти до складу РФ

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що процес білорусько-російської інтеграції потрібно зробити незворотним.

Про це повідомляють білоруські медіа.

"Наша з вами історична місія - зробити процес білорусько-російської інтеграції незворотним. Ми цей шлях пройдемо гідно", - висловився диктатор.

За словами Лукашенка, об’єднання Білорусі і Росії навряд відбудеться "найближчим часом".

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що нібито не знав про плани Росії щодо повномасштабного вторгнення в Україну, але навіть якби знав – не став би допомагати Києву.

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