Лукашенко ответил, может ли Беларусь войти в состав РФ

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко считает, что процесс белорусско-российской интеграции нужно сделать необратимым.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

"Наша с вами историческая миссия – сделать процесс белорусско-российской интеграции необратимым. Мы этот путь пройдем достойно", – высказался диктатор.

По словам Лукашенко, объединение Беларуси и России вряд ли состоится "в ближайшее время".

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что якобы не знал о планах России по полномасштабному вторжению в Украину, но даже если бы знал – не стал бы помогать Киеву.

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