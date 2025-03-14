Рівень моря зріс більше, ніж очікувалося — NASA

У 2024 році рівень моря став найвищим за всю історію спостережень, перевищивши прогнози.

Про це повідомило видання Science Alert.

За даними NASA, океан піднявся на 0,59 сантиметра, що значно більше за очікувані 0,43 сантиметра. Цей ріст, за словами експертів, обумовлений "надзвичайним потеплінням океану в поєднанні з талою водою з наземного льоду, такого як льодовики".

"Кожен рік трохи відрізняється, але ясно одне: рівень океану продовжує підніматися, і швидкість підйому стає все вище і вище", — зазначив Джош Вілліс з NASA.

З 1993 по 2023 рік рівень моря піднявся на 10 сантиметрів — результат антропогенної зміни клімату. Вчені зазначають, що рівень океану зростає відповідно до зростання середньої температури на планеті.

Причиною цього є зміна клімату, що веде до танення льодовиків і полярних шапок, а також до розширення води через тепло.

"Але в 2024 році ці фактори помінялися місцями, і дві третини підвищення рівня моря були зумовлені тепловим розширенням", — зазначили вчені.

NASA попереджає, що рівень моря буде зростати й надалі через продовження викидів парникових газів.

Нагадаємо, нове дослідження вчених показало, що ранні ссавці були значно меншими, ніж сучасні, мали темно-коричневе забарвлення і активно вели нічний спосіб життя.

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